رئيس الوزراء يلتقى السفراء المنقولين لتولى البعثات المصرية بالخارج

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء السفراء المنقولين لتولى البعثات المصرية بالخارج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى امس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا، مع وفد ضمّ 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه، ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية.