شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن إطلاق منافذ متحركة لطرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنه والصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانيه بالاراضى المستصلحة عن ضخ كميات من بيض، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن منافذ البيض المتنقلة انطلقت صباح اليوم، محملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر 150 جنيها للكرتونة، بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الزراعة منافذها المتحركة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لبيع السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة للسكان والموظفين والعاملين بالعاصمة الإدارية



حيث اشتملت المنافذ على جميع السلع من اللحوم والألبان والدواجن والخضر والصلصة والعسل والمربى وكل ما تحتاجه الاسرة المصرية وذلك في إطار مبادرة "خير مزارعنا لاهالينا" تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



الخضروات



السلع الغذائية