شكرا لقرائتكم خبر عن عروض الشرطة المدرسية بمدرسة السعيدية فى الجيزة تلفت الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الشرطة المدرسية بـ مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، صباح اليوم الثلاثاء، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بعروض استعراضية مبهرة، ترحيبًا بهم في العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وانتشرت الشرطة المدرسية منذ ساعات الصباح الباكر أمام بوابة وفناء المدرسة، في ظهور لافت، لتنظيم دخول الطلاب للمدرسة ومتابعة التزامهم بارتداء الزي المدرسي وتنظيم صفوفهم بالطابور المدرسي.

وحرصت على التأكد من التزام الطلاب بـ الزي المدرسي الموحد، واتباع الضوابط المدرسية، ومنها حلاقة الشعر بطريقة مهذبة، وعدم ارتداء الحظاظات والسلاسل واصطحاب الهواتف المحمولة، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار أي مخالفة بشأن لائحة الانضباط المدرسي.

ورصد ”الخليج 365”، توافد طلاب الصف الثاني الثانوي على المدرسة في أول يوم دراسي لهم وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والخاص بمواعيد حضور الصفوف المختلفة المدارس في أول أسبوع دراسة لتخفيف الكثافات مع بدء العام الدراسي الجديد.

يُذكر أن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، شدد على الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب، واتباع الإجراءات الأمنية داخل المدارس من خلال تفعيل دور الأمن المدرسى حرصًا على أمن وسلامة الطلاب، والمتابعات المستمرة لمدراء ووكلاء عموم الجيزة لاستقرار العملية التعليمية.

ونبه المدارس على عدم التهاون مع المقصرين وتطبيق أقصى درجات الشفافية والعدالة بين الجميع لإعطاء كل ذى حق حقه، وتحقيق أفضل درجات المتعة فى التعلم وتحقيق أحد أهم عناصر الجودة والتى تتحقق من خلال تقليل الكثافة، وسرعة إرسال أي شكاوى أو معوقات لسرعة إيجاد الحلول لاستقرار العملية التعليمية.