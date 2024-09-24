شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: توعية المزارعين بأصناف المحاصيل الملائمة لظروف كل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه يتم توعية المزارعين بأصناف المحاصيل التى تتلاءم مع ظروف كل محافظة، من حيث مقاومتها للأمراض وملائمتها للظروف المناخية، وذلك في سبيل حصول المزارع على إنتاجية عالية، تساهم في زيادة دخله.



أضاف خليل، أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بتوفير الأصناف، في جميع المحافظات، وفقا لهذه السياسية، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، بدعم المزارعين وتوفير التقاوى ذات الإنتاجية العالية المقاومة للأمراض في جميع المحافظات، قبل بداية الموسم الزراعي بوقت كافٍ.

أوضح خليل، أن المعهد ممثلاً فى قسم القمح، وبالتعاون مع معهد بحوث أمراض النباتات، تم اعداد خريطة صنفية لمحصول القمح ونشرها وتعميمها على جميع المحافظات، والتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتوعية المزارعين بها، واستعراض مميزاتها.

جدير بالذكر، أن الموسم الزراعى لمحصول القمح هو الأهم لدى المزارعين، لذلك يجب اتباع التوصيات التي يصدر مركز البحوث الزراعية منذ بداية الموسم للحصول على أعلى إنتاجية وضمان موسم ناجح ومحصول مبشر بالخير .