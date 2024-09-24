شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة تكرم أبناء أعضائها المتفوقين فى مراحل التعليم 11 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة الاجتماعية بـ نقابة أطباء القاهرة، عن حفل تكريم أبناء أطباء المحافظة المتفوقين في الابتدائية، والإعدادية، والثانوية بقاعة الاحتفالات بدار الحكمة، وذلك يوم 11 أكتوبر المقبل.

وحددت نقابة أطباء القاهرة، عددا من الشروط للتكريم، من بينها: حصول الطالب علي 95% الشهادة الابتدائية والإعدادية، و85% الثانوي شعبة الأدبي أو الأزهرى، و90% للعلمي بشعبتيه، وأن يكون الطبيب يتبع نقابة القاهرة ومسدد لاشتراك النقابة لعام 2024.

وكانت قد أشادت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ، بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية – بداية جديدة لبناء الإنسان، وقالت نقيب أطباء القاهرة، إن المبادرة تشكل نواة جديدة لتكامل الخدمات التى يحصل عليها المواطن، بما يخفف من أعباء الانتظار والتكاليف، كما تشكل تصحيحا للمسار فى كثير من الخدمات اللى كانت تعانى من تكدس أو طابور انتظار، وخاصة فى قطاع حيوي وهام مثل قطاع الصحة وقوائم انتظار العمليات.

وتابعت غالب، أن النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني معنية فى الأساس ببناء الإنسان والدفاع عن مصالحه ، الأمر الذى يجعلنا فى الصفوف الأولي للمشاركة ودعم وتشجيع هذه المبادرة على مختلف الأصعدة والمستويات .