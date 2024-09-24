شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا مطارى مجيدو ورامات ديفيد بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب الله اللبناني إن "مقاتليه قصفوا مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي غرب العفولة بصواريخ فادي 1 وفادي 2، كما قصفوا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 2".

وأكد الحزب في بيان أن قصف مطاري مجيدو ورامات ديفيد هو إسناد لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.

كما تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات والمواقع الإسرائيلية في الجليل الأعلى.