شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلن استشهاد أحد قادتها الميدانيين خلال غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة حماس استشهاد أحد قادتها خلال غارات للطيران الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل محمود النادر، أحد قادتها الميدانيين في جنوب لبنان، في غارة إسرائيلية يوم الاثنين.

وأعلنت السلطات اللبنانية عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 492 قتيلا، بينهم 35 طفلاً، في أعنف قصف جوي على الإطلاق، منذ بداية تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود قبل عام تقريبًا.