شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا عدوان إسرائيل على لبنان لنحو 500 شهيد و1645 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، إلى 492 حالة وفاة، وإصابة و1645 جريحاً

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عمليات التصعيدية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعمل على تقويض فرص وقف الحرب على قطاع غزة، من خلال عمليات عسكرية جديدة ضد لبنان وشعبه.

وزارة الصحة اللبنانية: مقتل 492 شخصا على الأقل