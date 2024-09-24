شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى بعد 3 ساعات من عمليات الإخماد والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مبنى خشبي مكون من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى بعدما استمر 3 ساعات من عمليات الإخماد، بدون وقوع أى إصابات.

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق مخزن ديكوارات وأخشاب لوكيشن تصوير، وامتد لمبنى خشبى مكون من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وللمسئولين عن الموقع المشتعل لكشف بيانات وتفاصيل الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين خشب، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان.