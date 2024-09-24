شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى لبنان غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، انه نظراً للأحداث التى تشهدها دولة لبنان الشقيقة، فقد قررت الشركة إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت غدا الثلاثاء، الرحلة رقم MS713 والمقرر إقلاعها فى تمام الساعة 5 صباحا، وكذلك الرحلة رقم MS709 المقرر إقلاعها فى تمام الساعة 9:15 صباحا لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد.

وطالبت الشركة المسافرين على متن الرحلات المذكورة ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران.



