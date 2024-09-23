شكرا لقرائتكم خبر عن وفد دبلوماسي بولندي يزور القاهرة للتعرف على دور مصر البناء بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ وفد من 20 دبلوماسيا مبتدئا من الأكاديمية الدبلوماسية، التابعة لوزارة الخارجية البولندية، زيارة إلى القاهرة، وذلك في إطار اتفاقية تعاون تم توقيعها بين وزارة الخارجية البولندية والمعهد المصري للدراسات الدبلوماسية خلال زيارة الرئيس أندريه دودا لمصر في مايو 2022.

وذكر سفارة بولندا في القاهرة - في بيان اليوم الاثنين - أن زيارة وفد الدبلوماسيين البولنديين تعد أول مبادرة من نوعها في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وتستهدف تطوير مهاراتهم في التواصل بين الثقافات واكتساب معرفة قيمة حول وجهات نظر مصر بشأن الوضع الحالي في المنطقة وعلى الساحة الدولية، فضلا عن التعرف علي دور مصر البناء في الشرق الأوسط.

وأوضح البيان أن وفد الدبلوماسيين سوف يلتقى خلال زيارتهم للقاهرة التي تستغرق أربعة أيام، بالسفير وليد حجاج مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، فضلا عن عقد اجتماعات مع ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المهمة، مثل جامعة الدول العربية، ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، والمجلس المصري للشؤون الخارجية.