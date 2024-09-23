شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بتطوير مستوى الخدمات المقدمة لقاطني مدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، سيد جلال رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، يرافقه اللواء عبدالرحيم حسان وكيل المجلس، والمهندس محمد شوقى رئيس لجنة التموين بالمجلس، ونيفين الحسينى عضو مجلس الأمناء، وبحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وحرص الوزير على الاستماع إلى كافة مطالب وفد مجلس أمناء مدينة الشروق، وأكد على أهتمامه الدائم بتقديم كافة الخدمات التموينية للمواطنين.

ووجه الوزير بإعداد دراسة كاملة لزيادة وتطوير مستوي الخدمات المقدمة لقاطني المدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء، سواء التوسع في إنشاء منافذ تموينية، وكذلك دراسة تشغيل مخابز مدعمة جديدة ودراسة زيادة حصص المدينة من الدقيق المدعم وفقاً للاحتياجات الفعلية، إضافة إلى التأكيد على وفرة وجودة السلع المطروحة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتحركة.