شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: هاجمنا 1100 هدف لحزب الله ونفذنا 650 طلعة هجومية بـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مقاتلاته الحربية نفذت الماضية أكثر من 650 طلعة هجومية خلال الـ24 ساعة الماضية على لبنان.

وقال متحدث للجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، إن طائرات حربية ومسيرة نفذت خلال آخر 24 ساعة حوالي 650 طلعة هجومية لإزالة التهديدات، وهاجمت مبان، وسيارات وبنى تحتية وجدت بداخلها قذائف صاروخية، وصواريخ، وقاذفات صواريخ وطائرات مسيرة تشكل تهديداً، وكانت مصممة لاستخدامها ضد إسرائيل.

وأعلن أفيخاي أدرعي، الإثنين، أن الجيش شن هجوماً جوياً واسعاً على أهداف قال إنها تابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية، مشيراً إلى أنه على مدار الساعات الماضية، هاجم الجيش أكثر من 1100 هدف باستخدام أكثر من 1400 من أنواع الذخيرة.

وأوضح أن الهجمات تهدف إلى إزالة ما سماه "التهديد على الإسرائيليين، وتقويض القدرات والبنى التحتية العسكرية التابعة لـ (حزب الله)".