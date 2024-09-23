الارشيف / أخبار مصر

جيش الاحتلال: هاجمنا 1100 هدف لحزب الله ونفذنا 650 طلعة هجومية بـ24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: هاجمنا 1100 هدف لحزب الله ونفذنا 650 طلعة هجومية بـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 08:34 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مقاتلاته الحربية نفذت الماضية أكثر من 650 طلعة هجومية خلال الـ24 ساعة الماضية على لبنان.

وقال متحدث للجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، إن طائرات حربية ومسيرة نفذت خلال آخر 24 ساعة حوالي 650 طلعة هجومية لإزالة التهديدات، وهاجمت مبان، وسيارات وبنى تحتية وجدت بداخلها قذائف صاروخية، وصواريخ، وقاذفات صواريخ وطائرات مسيرة تشكل تهديداً، وكانت مصممة لاستخدامها ضد إسرائيل.

وأعلن أفيخاي أدرعي، الإثنين، أن الجيش شن هجوماً جوياً واسعاً على أهداف قال إنها تابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية، مشيراً إلى أنه على مدار الساعات الماضية، هاجم الجيش أكثر من 1100 هدف باستخدام أكثر من 1400 من أنواع الذخيرة.

وأوضح أن الهجمات تهدف إلى إزالة ما سماه "التهديد على الإسرائيليين، وتقويض القدرات والبنى التحتية العسكرية التابعة لـ (حزب الله)".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements