شكرا لقرائتكم خبر عن الطاهري يشكر المتحدة والضيوف والمتابعين بعد نجاح حلقة "الإجراءات الجنائية" والان مع تفاصيل الخبر

وجه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، الشكر لكل الذين تفاعلوا مع الحلقة الماضية من برنامج "كلام في السياسة" التي ناقشت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سواء من المشاهدين، الصحفيين، أو السياسيين.

وأضاف "الطاهري"، مقدم حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لكل من كتب كلمة أو مقالا، شكرا لحضراتكم، وضيوف الحلقة الماضية يستحقون الشكر، فقد قدموا نموذجا راقيا للحوار رغم الخلاف".

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: "في الحلقة الماضية، ظهر أنه رغم تباين بعض وجهات النظر، إلا أن الصالح العام كان هدف ضيوف الحلقة".

وواصل: "الشكر موصول لإدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فمنذ بداية هذا البرنامج، لم أقدم نفسي مذيعا تلفزيونيا، فأنا أقول إني الصحفي فلان الفلاني، وهذا البرنامج مشروع هدفه دفع عجلة الحوار والنقاش، وأشهد للشركة المتحدة ومجلس إدارتها في هذا البرنامج، أنها لم تمنع موضوعا أو ضيفا، واستضفنا ضيوفا كثيرين من كل التيارات السياسية، ولم نملِ إرادتنا على أي منهم، فنحن نقول للجميع ناقشوا كل ما تريدونه، لكن المهم هو كيفية النقاش، وهل الضيف على معرفة وبينة بالموضوع محل النقاش".

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "كلام في السياسة" ستناقش موضوع الحبس الاحتياطي بعد اعتماد توصيات الحوار الوطني.

وأضاف "الطاهري": "الموضوع له سياق دستوري حاكم، وإرادة سياسية وتوجيه سياسي نابع من القيادة السياسية بأن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة في حد ذاته".

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: "الحبس الاحتياطي هو جزء من الإجراءات الجنائية، فهناك متهم، وسلطة التحقيق لديها أسباب تخصها، سواء هذا الموضوع يتعلق بأدلة الاتهام أو سير قضية التحقيق تقرر الحبس الاحتياطي، وهناك مطالب بأن تقل مدة الحبس الاحتياطي، ومطالب بتوفير بدائل".