الخليج 365: معدل النزلات المعوية فى أسوان عادى وستنحسر خلال أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: معدل النزلات المعوية فى أسوان عادى وستنحسر خلال أسبوع

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