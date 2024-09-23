شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الكهربائي الخفيف يضيف لغة الإشارة لخدمة الركاب من الصم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة " آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف( LRT ) (قطار العاصمة) بتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق اليوم عن إدخال لغة الإشارة لأول مرة في مصر، ضمن محتوياتها وخدماتها من خلال منظومة المعلومات المقدمة لركاب القطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة)، حيث تهدف هذه الخطوة إلي ضمان تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.

وتسعى الشركة من خلال هذا المبادرة إلى تعزيز التواصل الفعال مع عملائها وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، حيث ستقوم الشركة ولفترة تجريبية بإضافة محتوى إرشادي مرئي مع ترجمة بلغة الإشارة بمكاتب بيع التذاكر بمحطة عدلي منصور وعلى رصيف المحطة أيضاً.

ومن جانبه قد أضاف المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة " اّر.ايه.تى.بى ديف للنقل كايرو" والعضو المنتدب أن الشركة تؤمن بأهمية تيسير الوصول إلى خدماتها لجميع الأفراد دون استثناء. وأن إدخال لغة الإشارة هو خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولية، ونتطلع إلى تقديم تجارب إيجابية لعملائنا.

تقوم الشركة بدعوة جميع أفراد المجتمع إلى الاستفادة من هذه المبادرة، مؤكدة على التزامها بالاستمرار في تطوير خدماتها لتكون أكثر شمولية ودعماً لاحتياجات الجميع. حيث لم تكن هذه أول مبادرة تطلقها الشركة فهي تحرص بشكل مستمر على تقديم خدمات استثنائية لركابها تتجلى بالإنسانية والمهنية، حيث قامت بإطلاق مبادرة " شجرها " بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة بهدف تعزيز الوعي البيئي والمستدام للركاب وأهمية وجود الأشجار المثمرة وتحسين جودة البيئة الحضرية.

كما تقوم الشركة بتدريب فريق العمل على كيفية معاملة الركاب واستجابة طلباتهم ومساعداتهم بشكل فوري وتخصيص فريق مختص داخل المحطات لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن، كما خصصت الشركة رقم 19549 لخدمة العملاء واستقبال جميع الاستفسارات والشكاوى.

قطار العاصمة هو الاسم التجاري لمشروع القطار الكهربائي الخفيف ويعتبر أول مشروع من نوعه في مصر وأحدث وسيلة نقل في البلاد ويهدف المشروع بالأساس إلى ربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المدن الجديدة المجاورة فيبدأ من محطة عدلي منصور حتى الوصول للعاصمة الإدارية.

