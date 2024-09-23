شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 3560 مريضا من أهالى قرية ناهيا بكرداسة والعلاج مجانا والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى نطاق المراكز والمدن، فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع محافظ الجيزة، القافلة العلاجية التي وجهتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة لقرية ناهيا بكرداسة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى القرية، حيث شملت القافلة تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة).

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القافلة تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لـ3560 مواطن من أهالى القرية، مؤكدًا أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة النفع للمواطنين.

ولفت إلى قيام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بتوجيه قافلة طبية لتقديم خدمات الكشف الطبى والعلاج مجانًا لأهالى مدينة 6 أكتوبر علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 24، 25 سبتمبر بمنطقة الـ800 فدان.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية، أنه تم صرف الأدوية لجميع الحالات مجانًا إلى جانب تحويل بعض الحالات التي بحاجه إلى مزيد من الرعاية لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة.

وأشارت إلى قيام أجهزة التثقيف الصحى بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية بمبادرة (بداية) وأعراض الجدير المائى والتغذية السليمة لأفراد الأسرة وفحص السيدات، والتى استفاد منها 150 ربة منزل من أهالى المحافظة.