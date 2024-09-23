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الرئيس السيسى يهنئ خادم الحرمين وولى العهد السعودى بذكرى اليوم الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية برقيتى تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية ، وصاحب السمو الملكى الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالممكلة العربية السعودية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

كما أوفد محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الممكلة العربية السعودية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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