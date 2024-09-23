شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة جديدة من الغارات فى مناطق متفرقة بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يبدأ موجة جديدة من الغارات في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

وشهد لبنان عشرات الانفجارات المتزامنة في بيروت وضواحيها وأماكن أخرى وحتى في سوريا، تسببت في إصابة أكثر من 4 آلاف عرفت بـ تفجيرات البيجر، بجانب استهداف اجتماع سري لفرقة الرضوان أسفر عن أكثر من 50 ضحية.