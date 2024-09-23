شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تحميل المناهج الدراسية على موقع وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى رابطا لتحميل الكتب الدراسية للعام الدراسي الحالى 2024,2025، لبعض الصفوف الدراسية، خاصة طلاب المرحلة الثانوية حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم الدخول على الرابط التالى لتحميل الكتب المدرسية المتوفرة حاليا وباقى الكتب فور نزولها على موقع وزارة التربية والتعليم.

عبر الرابط التالى:

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1931&schoolYearId=1936&schoolTermId=1584&pageIndex=0&sortBy=0

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

- الواجب المنزلي سيكون موحدا لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.