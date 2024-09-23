شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج 62 من علماء جامعة عين شمس بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم والان مع تفاصيل الخبر

جاءت جامعة عين شمس فى المرتبة الثانية للجامعات المصرية بإدراج 62 عالمًا من أساتذتها ضمن أفضل علماء العالم فى التقرير الذي أصدرته جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2024، لقائمة أسماء أعلى 2% من علماء العالم "الأكثر استشهادًا" والذي يُبرز إنجازات العلماء من مختلف التخصصات.

ويمثل ذلك زيادة بمقدار 14 عالما مقارنة بالعام الماضي، مما يؤكد الاستمرارية في التميز والريادة التي تحظى بها الجامعة في مجالات البحث العلمي.

ويتقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالتهنئة للعلماء الذين يسهمون في تعزيز مكانة الجامعة بهذا التميز الواضح والإدراج ضمن هذه القائمة الدولية الهامة.

وقد ضم التقرير تمثيل 8 كليات بالجامعة تشمل كليات: الصيدلة، التربية، العلوم، الهندسة، الطب، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، والبنات. وتصدرت قائمة ستانفورد لهذا العام من كليات الجامعة كلا من كلية الصيدلة وكلية التربية بعدد 17 عالماً لكل منهما.

ويُظهر هذا الإنجاز التزام جامعة عين شمس بتعزيز البحث العلمي وتوفير بيئة ملائمة للابتكار، ويسلط الضوء على تأثير علماء الجامعة على الصعيدين الأكاديمي والمجتمعي.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة ستانفورد تستند على قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العلمي السيفير لاستخراج مؤشرات متنوعة للقائمة، تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من مؤلفين آخرين (مؤشر H)، ومؤشر HM للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضيع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score).

كما تؤكد هذه الإنجازات التزام جامعة عين شمس بالتميز الأكاديمي والبحثي، وتبرز دورها الفاعل في تعزيز المعرفة، وتعكس الجهود المبذولة لهؤلاء العلماء فى المساهمة فى تطوير المجتمع، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.