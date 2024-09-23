شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول رسالة تهديد إسرائيلية إلى مكتب وزير الإعلام اللبنانى.. الوزير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مكتب وزير الإعلام اللبنانى زياد مكارى رسالة تهديد إسرائيلية، ضمن الرسائل التى وجهها الجيش للبنانيين فى إطار الحرب النفسية.

وصدر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بلبنان زياد المكاري بيانا جاء: "في إطار الحرب النفسية التهويلية التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، تلقى عدد كبير من المواطنين في بيروت والمناطق رسائل هاتفية عشوائية موحدة عبر الشبكة الأرضية، تدعو المجيب الى إخلاء مكان وجوده.



وكان مكتب وزير الإعلام أحد الذين تلقوا الرسالة.

وأكد أن هذا الأسلوب ليس غريبا على العدو الاسرائيلي الذي يتوسل كل السبل في حربه النفسية، وهو لا يقدم ولا يؤخر في شيء.

إن العمل في وزارة الإعلام مستمر وطبيعي، وجميع العاملين منصرفون إلى مهماتهم اليومية التي تفوق أي رسائل أهمية في هذا الظرف الدقيق، وندعو إلى عدم إعارة الأمر أكثر مما يستأهل، علما أنه محل متابعة من الجهات المعنية.