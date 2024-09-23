شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع يزداد خطورة.. وزير داخلية لبنان يوجه رسالة للبنانيين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال فى لبنان القاضي بسام مولوي: "نمر بمرحلة دقيقة والوضع يزداد دقة؛ فالاعتداءات الإسرائيلية تسير بوتيرة أشد".

وأضاف مولوى: نريد من جميع اللبنانيين العودة أكثر فاكثر إلى أصالتهم ولبنانيتهم والدولة بكل أجهزتها سواء الأمنية والعسكرية وحتى الأجهزة المتعلقة بالإدارات المحلية والبلديات، كلها إلى جانبهم لحمايتهم ولتلبية متطلباتهم.وفي هذه المرحلة نريد وعيا وتماسكا"، وهذه رسالة الوزير لجميع اللبنانيين، داعياً المواطنين إلى الالتفاف أكثر فأكثر حول دولتهم وبعضهم بعضا.



أضاف الوزير ، " فلا شيء نطمئن به الناس عن الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن نقول لهم ان دولتكم معكم وتقوم بكل اللازم للإغاثة والإسعاف والوقوف إلى جانبهم وتأمين كل متطلبات ما تستطيع الدولة القيام به من متطلبات. ونحن في وزارة الداخلية ومجلس الأمن المركزي اجتماعاتنا مفتوحة لمراقبة الوضع الحاصل وتحليله لنكون إلى جانب الناس وحماية الأمن الداخلي من أي خروق قد تصيبه.

وكان الوزير اللبنانى أكد ـ فى تصريحات سابقة ـ إن التنسيق ضروري بين كل القوى الأمنية والدفاع المدني يقوم بجهد كبير في مكان الحوادث ونقدر سرعة استجابته، وأشار إلى أن القوى الأمنية تكشف يومياً شبكات للتعامل مع العدو الإسرائيلي ومن المؤكد أن هناك خرقاً والعدو يستخدم طرقاً تكنولوجية متطورة، نحن جميعاً في جهوزية تامّة وعلينا أن نبقى متيقّظين باستمرار ومجلس الأمن المركزي سيُبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.