شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: 5 حالات وفاة لم يتأكد ارتباطها بحالات النزلات المعوية فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن هناك 5 حالات وفاة لم بتأكد ارتباطها بالحالات التي ظهر عليها أعراض نزلة معوية في محافظة أسوان، ولم يتأكد ارتباط الحالات بالحدث ومنهم حالة وفاة خضعت لجميع الاختبارات الطبية وكانت سلبية لجميع أنواع الميكروبات، وهناك حالتين من خارج المنطقة، وهناك حالات كان لديها أمراض مزمنة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "معدل تردد الحالات على المستشفيات في تراجع.. وهناك فارق بين التردد علي المستشفى أو الإقامة.. ومتوسط التردد اليومي بين 18 – 19 حالة يوميا في كل محافظة أسوان.. وهذه معدلات عادية جدا في ظل الإصابة بمعدلات الإصابة بالنزلات المعوية".

وتابع وزير الصحة: "لم يعد هناك حالات تحتاج إلى عزل أو الحجز في المستشفى وهذا يؤكد زيادة الوعي في محافظة أسوان وعند ظهور أي أعراض يجعل المواطن يذهب مبكرا إلى المستشفى ويحصل على العلاج وهذا لم يحدث من البداية والحالات تتماثل للشفاء".