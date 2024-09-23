شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنفى إساءة معاملة طفلة أثناء دخولها مطار الغردقة برفقة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر أمنى بـ وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن الإدعاء بتعرض طفلة "تحمل جنسية إحدى الدول" لإساءة معاملة من قبل العاملين بـ مطار الغردقة الدولى أثناء إنهاء إجراءات وصولها ووالدتها وطلبهم التأكد من كونها أنثى نظراً لوجود إختلاف فى مظهرها الخارجى.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 24 أغسطس 2024 وصلت الفتاة للبلاد وبصحبتها والدتها وحال قيام العاملين بالمطار بإنهاء إجراءات وصولهما تبين إختلاف الصورة ونوع الجنس المثبتين بجواز سفر الطفلة عن هيئتها وتم السماح لهما بدخول البلاد دون أية مضايقات عقب التأكد من شخصيتها ولم تتقدم والدتها بأية شكاوى، كما تبين مغادرتهما البلاد بتاريخ 4 سبتمبر الجارى.

وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية بإختلاق وقائع وأحداث كاذبة بهدف تضليل الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.