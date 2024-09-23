شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التصوف خط الدفاع الأول ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، أن ما يدور حول التصوف وما أثير على الساحة مؤخرا، يجعلنا بحاجة إلى البيان وليس التبرير أو التهجم، موضحا: " التصوف ليس المشكلة الوحيدة على الساحة، بل هناك أيضا مشكلة اللغة العربية، وارتباط الجيل الجديد بها، بعدما انشغل انشغال باللغات الأخرى.

وأضاف خلال لقائه بمجموعة من الصحفيين أن قضية الإلحاد يتعرض فيها المجتمع لتسونامى خطير، وهو ملف شائك جدا.

واستطرد الوزير: الدولة قضت على الإرهاب أمنيا ولكن ما زال لدينا الكثير فى مواجهة الإرهاب الفكري، ومواجهة الفكر اللادينى المتطرف مثل التنمر والتحرش والطلاق والتراجع القيمي، مؤكدا أن العلاج يعود إلى التصوف، فمنهج التصوف للأسف مشوش فى تلك الأيام لكنه خط الدفاع الأول ضد الإرهاب.