شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تعاون مع القطاع الخاص لتدريب الشباب وتأهيلهم للسوق بالإسماعيلية والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، لقاءً تنسيقياً مع عدد من الشركات الرائدة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، داخل المحافظة ، استهدف اللقاء ، وضع اللمسات النهائية على بروتوكولات تعاون مشتركة مع المديرية تهدف إلى تدريب وتشغيل أكثر من 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي ، في خطوة مهمة لتعزيز فرص العمل وتطوير الكوادر الشابة، حيث تقوم المديرية بتوفير فرص تدريب عملية للشباب، مما يمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للعمل في مجال صناعة الملابس. وبعد اجتياز التدريب، سيتم توظيف المتدربين في الشركات المشاركة، مما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات ، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحسن من مستويات المعيشة ، وكذلك فرص للتدريب المهنى لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالمهن التي يحتاجها سوق العمل ، مع أولوية ذوي الهمم فى الحصول على الفرص المتاحة التي توفرها المديريات بالتعاون مع المنشآت العاملة داخل المحافظات.

كما بدأت مديرية العمل بمحافظة المنيا، الدورة التدريبية المجانية على المهارات الحياتية وريادة الأعمال، لتدريب وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل، وبلغ إجمالي المتدربين من الشباب 32 شاب ، كما افتتحت إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل الدورة التدريبية على مهن الخياطة والتفصيل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية ابيوها مركز ابوقرقاص ، ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع جمعية نور القمر والتى يستفيد منها 15 متدربة ، ياتى ذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتدريب الشباب من الجنسين داخل المحافظات على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود، لافته إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها ..