شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتسجيل مصروفات المدارس الخاصة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإدارات التعليمية من تسجيل بيانات المصروفات الدراسية (للمدارس الخاصة) على مستوى الصفوف الدراسية بها من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك، والقيام بأعمال المراجعة والمتابعة المستمرة للمدارس للانتهاء من كل المهام المكلفين بها، والتوجيه بتوفير جميع أنواع الدعم الفني والتكنولوجي لوحدات المعلومات بالمدارس وأقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات والمديرية، وإنجاز كل المهام المكلفين بها.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ ، واتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/205، والإجراءات المتبعة مع بداية العام الدراسي الجديد، وبالإشارة إلى ما ورد بالكتاب الدوري والخاص بالمهام المكلف بها وحدات المعلومات بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية على قواعد البيانات المركزية، وإلحاقاً لكتابنا بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث شددت الوزارة على مسئولى وحدات المعلومات بالمدارس، وأقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات بتنفيذ التعليمات.