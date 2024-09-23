شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بأبو النمرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير بطريق جسر الصليبة بنطاق مركز أبو النمرس تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق بداية من طريق المريوطية إلى طريق الترعة الشبرامنتية بطول 3كم، لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ، بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، مشددًا على الالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع شركات المرافق، وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وتسهيل حركة المرور على الطريق.

وتفقد النائب وضع الطبقة السطحية للأسفلت بشارع 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس، مشددًا بسرعة استكمال البلدورات في بعض المناطق.

رافق نائب المحافظ، زينهم إدريس رئيس مركز أبو النمرس، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومحمد الراوي مدير شبكات وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، وعصام عبد العاطي مدير عام مياه الشرب بأبو النمرس والحوامدية والبدرشين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والشركات المنفذة للأعمال.



نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بمركز أبو النمرس



نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بأبو النمرس