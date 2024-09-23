شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تترأس جلسة مشاورات وطنية مع مبعوث سكرتير عام "الناتو" للجوار الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، جلسة مشاورات بمشاركة الجهات الوطنية، مع السفير خافيير كولومينا القائم بأعمال سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى "الناتو" للشئون السياسية والسياسة الأمنية فى أولى زيارته للمنطقة منذ توليه منصبه الجديد كمبعوث سكرتير عام الحلف للجوار الجنوبى.

وتناولت المشاورات - التي عقدت بالقاهرة- التعاون الثنائي بين مصر وحلف الناتو، بما في ذلك "برنامج الشراكة المُصمم بشكل فردي"، و"خطة عمل الحلف للجوار الجنوبي".

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الاثنين، أن الوفد المصري الُمشارك، أكد الانفتاح على التشاور مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار الإقليمي وصيانة السلم والأمن الدوليين، وهو ما تعكسه كثافة الزيارات الخارجية واستقبال الوفود الزائرة.