شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بالمشترى فجر غد فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

يرصد بسماء مصر والوطن العربى من منتصف الليل اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 ولبقية الليل اقتران القمر الأحدب المتناقص بـ كوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسى فى منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الشرقى إلى ما قبل شروق الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن وجود القمر قرب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض فى الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالى 397,000 كيلومتر فقط فى حين أن المشترى يبعد 716,000,000 كيلومتر .

كوكب المشترى رابع المع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التى تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هى نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر فى نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب فى دائرة البروج، لذلك فى اليوم التالى سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشترى مندفعا نحو الشرق وهى حركتة الطبيعية فى مدارة حول الأرض.