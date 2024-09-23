شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على اشتراكات المترو للطلبة.. أسعارها وأماكنها والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء العام الدراسي الجديد، يتردد طلبة الجامعات والمدارس على مكاتب اشتراكات المترو لاستخراج الاشتراك المخفض للطلبة، ويقدم ”الخليج 365” خطوات استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو بخطوطه الثلاثة والأوراق المطلوبة ونسب التخفيض الممنوحة عليها وقيمتها فى النقاط التالية:-

1ـ التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب.

2ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له.

3ـ يتم اعتماد الصورة على الاستمارة بخاتم الكلية أو المعهد أو المدرسة بحيث يكون جزءا من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة وختم الصورة الاخرى على الظهر.

4ـ يتم اعتماد استمارة الاشتراك للمدارس الخاصة من المنطقة التعليمية التابعة لها بخاتم شعار الجمهورية.

5ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

6ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى.

7ـ يتم اثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 ارقام بمعرفة المدرسة او المعهد او الكلية بمعرفة الجهة الدراسية.

8ـ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 90%.

9- قيمة الاشتراك الربع سنوي: منطقة واحدة – 150 جنيها- منطقتين – 200 جنيه- ثلاث / أربع مناطق – 250 جنيها- خمس/ 6 مناطق – 300 جنيه.

عناوين مكاتب اشتراكات المترو ومواعيد عملها

تستقبل مكاتب استخراج الاشتراكات الخاصة بمترو الأنفاق، الطلبة طوال الأسبوع من 7 صباحا حتي 4 عصرًا بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لعودة الدراسة.

عناوين مكاتب استخراج الاشتراكات هي:

مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ).

مكاتب محطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ).

مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ).

تم تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط .

ساعات العمل من الساعة 7 حتي الساعة 4 عصرا بما في ذلك أيام الاجازات ويمتد حتى 6 مساء من يوم 1 أكتوبر ولمدة شهر .