شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقليل كثافة الفصول بمدارس إدارة الخصوص وانتظام الدراسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتظام الدراسة بمدارس إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية وتفعيل قرارات تقليل الكثافات الطلابية بمختلف فصول مدارس الإدارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متابعة وصول الكتب المدرسية للمدارس وتسليمها للطلاب، مشددة على أهمية التزام الطلاب بالزى المدرسى والانضباط الدراسى وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية، كما تتابع قيادات الوزارة والمديريات التعليمية الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى، موضحة أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب تغنيهم عن أي مصادر خارجية للتعليم، وتهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

ووجهت الوزارة بالمتابعة المستمرة للمدارس في المحافظة، وحضور الطلاب وأداء الواجبات المدرسية وكذلك الالتزام بالشرح على الشاشات التفاعلية، واستخدام المعامل خلال حصص العلوم والفيزياء والكيمياء والمواد العلمية بشكل عام .



انتظام الدراسة



تقليل الكثافات الطلابية



تقليل كثافة الفصول بمدارس إدارة الخصوص وانتظام الدراسية



