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ضخ عملات نقدية فى ماكينات الصراف الآلى لتعزيز صرف معاشات سبتمبر

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:00 م

تحرص  وزارة التضامن الاجتماعي على تيسير كل الإجراءات لـ صرف المعاشات  مع استمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصراف الآلي التابعة لـبنك ناصر الاجتماعي في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش واستمرار صرف معاش سبتمبر 2024 لمن تخلف عن الموعد المحدد.

على جانب آخر، نص قانون التأمينات الاجتماعية إنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقا للمادة 22 من هذا القانون، مضروبا في اثني عشر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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