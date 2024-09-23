شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المرأة العربية تعلن تحضيرات اختيار رئيس أعلى ومجلس أمناء جديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة المرأة العربية عن تحضيرات لاختيار الرئيس الأعلى للهيئة، إضافة إلى تجديد عضوية مجلس الأمناء بعد انتهاء الفترة النظامية المحددة للنظام الأساسي للهيئة وهي خمس سنوات للعضوية.

وقالت الدكتورة حنان اليوسفي المستشارة الإعلامية لهيئة المرأة العربية في تصريح صحفي صدر اليوم، إن الهيئة التي انطلقت من القاهرة قبل ربع قرن سوف تحتفل في شهر مايو القادم في مصر الكنانة بيوبيلها الفضي وسط نجاحات ومبادرات ومشاريع تنموية وإنسانية لصالح النساء قد سجلت بصمة واضحة في فضاء العمل النسوي للمنظمات غير الحكومية.

واضافت الدكتورة اليوسفي بأن الفنرة القادمة سوف تشهد اختيار شخصية نسائية عربية بارزة لمنصب الرئيس الأعلى للهيئة وكذلك سيتم تجديد مجلس الأمناء ورفده بوجوه جديدة تشكل إضافة نوعية لتنشيط مسار العمل للهيئة.

ومن الجدير بالذكر بأن هيئة المرأة العربية تُعد اليوم اكبر منظمة للعمل النسائي العربي المشترك وتضم الجمعية العمومية للهيئة في عضويتها أغلب الاتحادات والجمعيات النسائية في الوطن العربي.