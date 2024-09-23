شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكندا يشارك فى احتفالات المهرجان المصرى القبطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر لدى كندا السفير أحمد حافظ، أن المصريين بكندا يواصلون بالفعل إثبات قدرتهم على تنظيم الأنشطة والفعّاليات التى تُبرز هوية مصر وتاريخها وحضارتها وثقافتها وفنونها.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير أحمد حافظ، في المهرجان المصري القبطي بمدينة ميسيساجا الكندية في منطقة تورونتو الكبرى، وسط تواجُد كثيف وتفاعُل من جانب الجالية المصرية بكندا على مدار يوميّن، بجانب مشاركة كبيرة للجاليات العربية الأخرى، والمواطنين الكنديين؛ وذلك للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المختلفة للمهرجان.

وقال السفير حافظ- بحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، إنه يشعر بالسعادة والفخر لتواجده وسط هذا الحضور الكبير في المهرجان المصري القبطي ومشاركته أبناء الجالية من المصريين في وسط "ميدان ميسيساجا للاحتفالات"، الذي أُقيم فيه المهرجان بشكل راقٍ.

وأشار السفير حافظ إلى أن المُنظِمين يمثلون إحدى الجمعيات المصرية- الكندية، ضمن ما يزيد على نحو 15 جمعية ورابطة مصرية كندية في سائر أنحاء كندا.. معربا عن الفخر بنجاح القائمين على هذا المهرجان في تحقيق المزيد من الشعبية وسط الكثيرين من الأطياف الكندية وجذب الشباب والعائلات للاستمتاع بالأنشطة المصرية.

وأكد اهتمامه بالمشاركة في إطار دعم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومن خلال كل من السفارة في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال، لكافة الأنشطة التي تُبرز صورة مصر خارجياً وتعمل على تعزيز التواجُد الثقافي المصري وسط المجتمعات بالخارج.

حضر المهرجان عدد من الشخصيات الرسمية الكندية، ولفيف من النواب البرلمانيين سواء من أعضاء مجلس العموم الكندي الفيدرالي، أو من برلمان مقاطعة أونتاريو، بالإضافة إلى بعض مسئولى مجلس المدينة، حيث أعرب الجميع عن دعمهم لهذا النشاط المصرى.