شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهام رئيسية لوزارة الزراعة فى دعم الفلاح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تدعم الدولة المزارعين بكل الطرق والوسائل لتطوير نفسه وتحقيق حياة كريمة، وتلعب وزارة الزراعة دورا رئيسي ومستمرا في التطوير ودعم الفلاح عبر دعم التطور تقنيات الري الحديث والأسمدة المدعمة، فضلاً عن دعمه المحوري في إنجاح خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية .



وفى التقرير التالى نتعرف على 4 مهام رئيسية لوزارة الزراعة في دعم الفلاح :

1- استلام المحاصيل الاستراتيجية .

2- استنباط الأصناف الجديدة للمزارع يكلف الدولة، وهذا يحتاج لمجهود طويل يصل إلى 14 عاما.

3- طرق الزراعة الحديثة التي يتم توفيرها للمزارع .

4- دعم الأسمدة .