شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الأحدب يقترن بالشقيقات السبع طوال الليل فى مشهد بديع حتى الفجر والان مع تفاصيل الخبر

يرصد بسماء الوطن العربى مع منتصف الليل ولبقية الليل حتى فجر اليوم الإثنين، اقتران القمر الأحدب المتناقص بعنقود نجوم الثريا بالافق الشرقي.

كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن عنقود نجوم الثريا سيكون أعلى يمين القمر بالنسبة للراصد وهناك حاجة لاستخدام وسيلة مساعدة بصرية ( منظار) لرؤية عنقود الثريا نظراً لأن أضواء المدن تؤثر على رؤيته بالإضافة إلى ذلك يرصد ايضا نجم الدبران الأحمر أسفل يمين القمر وسيكون مشاهد بسهوله بالعين المجردة .

الثريا عنقود مجرى مفتوح يحتوى على قرابة 500 نجم ضمن مجموعة نجوم الثور، ويعرف العنقود أيضا بتسمية الشقيقات السبع نسبة إلى المع سبعة نجوم، وهو يشبه نجوم الدب الاصغر الا انه ضبابى المظهر وبحسب القياسات الحديثة فان نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالى 100 مليون سنه فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنه ونصف .

نجوم الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنه ضوئية، وتلك الاخوات السبع تندفع سويا عبر الفضاء والعديد من منها يسطع الالاف المرات اكثر من الشمس.

عند التقاط صور لهذا العنقود سوف يظهر اثر السديم الذى تكونت منه هذه النجوم، ومن خلال المنظار الثنائى سوف يظهر العديد من النجوم اكثر من الشقيقات السبع ومن خلال تلسكوب كبير يمكن رؤية بعض المواد السديمية حول النجوم.

خلال ساعات الليل سوف يتحرك القمر والثريا وباقى النجوم نحو الغرب عبر السماء نتيجة لدوران الارض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هى باتجاه الشرق فى مداره حول الارض، ويمكن رصد ذلك بتحديد مكان القمر بالنسبة للدبران هذه الليلة ورصده موقعه يوم غدا الاثنين حيث سيلاحظ أن مقارنه بهذه الليلة.