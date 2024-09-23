شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيعلن وزير الصحة من مؤتمره الصحفى بأسوان اليوم؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة مؤتمرًا صحفيًا من محافظة أسوان بشأن الإصابات داخل المستشفيات

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إعلان نتيجة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة وحقيقة مايتم تداوله بشأن الحالات المرضية في اسوان

ويعلن المؤتمر أيضا ⁠انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات، بعد التقارير الواردة عن أن المستشفيات شبه خالية