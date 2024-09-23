شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تعرفها عن فصل الخريف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فصل الصيف فلكياً ورسمياً و اليوم الأحد 22 سبتمبر هو البداية الفلكية والرسمية لفصل الخريف ومدته هذا العام هو 89 يوما و 19 ساعة و 38 دقيقة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول فصل الخريف:

1- بعد الاعتدال الخريفي، تتركز أشعة الشمس على حافة الأرض وتكون الشمس فوق خط الاستواء مباشرةً.

2- تصبح بعض الأقمار الصناعية عرضة للأعطال خلال الاعتدال الخريفي، لأن الكثير منها يدور حول خط الاستواء وعندما تصبح أشعة الشمس عليها مباشرة خلال هذه الفترة، وقد تؤدي الكمية غير العادية من الإشعاع الشمسي إلى بطء اتصالات الإنترنت على مستوى العالم.

3- يطلق على القمر الكامل الأقرب ليوم الاعتدال الخريفي اسم "قمر الحصاد" وهو مرتبط بالزراعة، إذ يرتفع القمر عند غروب الشمس، مما يوفر للمزارعين ضوءًا إضافيًا يكفيهم لإنهاء حصادهم قبل بدء البرودة في الخريف، وقد ظهر "قمر الحصاد" حالياً ولوحظ ان حجمه اكبر ودرجة اضاءته موسعة.

4- في الخريف يحدث انكماش فترة الاحترار اليومية.. أمطار محدودة على أجزاء قليلة من المناطق الشمالية اليوم الأحد انخفضت بالفعل الحرارة تدريجيًا بعد ارتفاعات سريعة بلغت ذروتها الجمعة الماضية كحالة من الاضطرابات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من السنة حتى تنكسر شوكة الصيف بالنهاية فالتراجعات بدرجات الحرارة ليس دليلًا قاطعًا على عدم عودة الارتفاعات مرة أخرى .

5- قد يختلط على البعض أن انتهاء الموجات الساخنة يعني أنه لا توجد موجات حارة فالمقصود من الموجات الساخنة هي التي تتخطى الأربعينات وخاصة بعد 41 درجة كإحساس فعلي أما الموجات الحارة الشديدة فهي التي تتراوح بين 35 – 38 درجة .

6- الطقس عادةً ما يكون متدرج حين يتم الانتقال بين الفصول حتى تأتي الموجات الحارة الشديدة على فترات قصيرة وبعدها يتم الإعلان عن انتهاء الموجات الحارة الشديدة ثم إلى الموجات الحارة الاعتيادية أو المعتدلة حتى تدخل درجات الحرارة الشتوية لمستواها الطبيعي

اليوم الأحد بشكل استثنائي

7- تتهيأ الفرص اليوم الأحد بشكل استثنائي لتساقط أمطار بشكل محدود وعلى أجزاء قليلة من إجمالي محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى بين فترات الظهر والعصر فقط .