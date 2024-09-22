شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية «بداية» تقدم أكثر من 9.3 ملايين خدمة مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» فعالياتها الميدانية المجانية في جميع أنحاء الجمهورية، بتقديم ما يقرب من 9.3 مليون خدمة، وذلك في إطار تنفيذ محاور المبادرة الرئيسية لتطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب تقديم أنشطة توعوية مختلفة في جميع المجالات.

وتضمنت فعاليات المبادرة بتقديم خدمات حكومية مجانية للمواطنين، منها 165 خدمة ضمن أنشطة وخدمات تمكين وتدريب المرأة، بإجمالي 77 ألفا و533 مستفيدة، كما تم توزيع 25 طن لحوم، بإجمالي 20 ألف أسرة، و100 ألف مستفيد، علاوة على 230 ندوة توعوية وتثقيفية بعدد مشاركين بلغ 894 ألفا و640 مشارك، بالإضافة إلى 14 قافلة توعوية، بعدد مستفيدين بلغ 2800 مواطنا.

كما تضمنت فعاليات المبادرة تقديم 64 ألفا 612 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية، علاوة على توزيع 2 طن سلع تموينية، وتوزيع 2590 بطاقة خدمات متكاملة، و 8333 كارت تكافل وكرامة و3500 بطاقة مجانية للمرأة المعيلة، وتنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 29407 مواطن، ومساعدات اجتماعية لـ 7432 مواطن، وتقديم خدمات تأهيلية، وعلاجية لعدد 1920 من ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تقديم 7 ملايين و9 آلاف خدمة صحية، من خلال 66 قافلة طبية، وتنظيم 245 فعالية ثقافية لأكثر من 25 ألف مستفيد ، إلى جانب تقديم 155 ألفا و623 خدمة بيطرية.

وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، تم تقديم توزيع عدد 3850 شنطة ومستلزمات المدرسة، للأسر الأكثر احتياجا، و129 برنامج تدريبي بمعدل 21 ألف مشارك.

وتسعى مبادرة «بداية» إلى تحسين جودة حياة جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، إتساقاً مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 – 2027.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قام بتدشين مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والجهات الشريكة بالمبادرة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، يوم 17 سبتمبر، وذلك ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية.