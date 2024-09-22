شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر إلكترونيًّا حتى 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر إلكترونيًّا من اليوم الأحد وحتى مساء الأحد القادم الموافق 29 سبتمبر الجاري 2024م عبر "منصة الأزهر للوافدين".

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، بأنه سبق أن تم فتح باب تسجيل القبول بجامعة الأزهر للوافدين خلال الفترة من 8 سبتمبر وحتى اليوم الأحد. وأشار فرج أن التقديم لمكتب تنسيق القبول للطلاب الوافدين يكون إلكترونيًّا من خلال منصة جامعة الأزهر للوافدين في ثوبها الجديد عبر الرابط الآتي:



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