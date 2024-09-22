شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: نحرص على توفير عامل مصرى مدرب على ما يطلبه سوق العمل الخارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من المفوضية الأوروبية بالقاهرة، ومؤسسة التدريب الأوروبية، إحدى وكالات الاتحاد الأوروبى، وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك، فى تحديث دليل التصنيف المهنى بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل، والمهن المُستقبلية، وكذلك فى مجالات "التدريب المهني"، وتنمية مهارات الشباب المصرى، وتأهيله لسوق العمل فى الداخل والخارج، بمعايير دولية، ودعم فُرص العمل والتوظيف، حيث رحب "الوزير" بهذا التعاون والمُشاركة، مُتطلعًا إلى إحداث نتائج على أرض الواقع، تماشيًا مع ثقافة الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واستعرض وزير العمل جهود "الوزارة" فى تطوير منظومة التدريب المهنى، بالتعاون مع القطاع الخاص، وشركاء العمل فى الداخل والخارج، مُشيرًا إلى ما تمتلكه وزارة العمل من مراكز تدريب مهنى ثابتة ومُتنقلة تخدم أهداف الدولة المصرية، فى صناعة وتوفير عامل مصرى ماهر ومُدرب، بحسب احتياجات سوق العمل الخارجى، وأكد الوزير على جاهزية وزارة العمل فى توفير احتياجات أسواق العمل الخارجية بعمالة ذات قياسات مهارية عصرية ومتطورة، عليمة بحقوقها وواجباتها.

.من جانبه أشاد ممثلى الاتحاد الأوربى، بجهود الدولة المصرية خاصة فى مجالات التدريب المهنى والفنى، وسياسة "التدريب من أجل التشغيل"، مؤكدًا حرصه على تفعيل التعاون مع وزارة العمل المصرية لما تمتلكه من مقومات فى مجالات التدريب المهنى، ودورها فى فهم سوق العمل من خلال استراتيجيات، أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل "، التى تعمل "الوزراء " مع شركائها على سُرعة إصدارها، كواحدة من أبرز أدوات فهم سوق العمل الداخلى والخارجى، وطُرق التعامل معه.