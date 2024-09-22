مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أهابت سفارة جمهورية مصر العربية بمقديشو بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم.



مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال

وتناشد المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا"، وتشدد على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصرين هناك، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

كما تناشد السفارة المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.