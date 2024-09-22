شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تناشد رعاياها المتواجدين فى إقليم أرض الصومال بالمغادرة فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت مصر رعاياها المتواجدين فى إقليم أرض الصومال بالمغادرة فى أقرب وقت ممكنة عبر مطار هرجيسيا.

وشددت على أن الوضع الأمنى الحالى بإقليم أرض الصومال يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما ناشدت مصر الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.