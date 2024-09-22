شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بمتابعة الموجهين أداء الواجبات المنزلية وتصحيحها مع المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جولات محافظات الصعيد، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، بجولة تفقدية لـ8 مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسى الجديد 2024 / 2025.

وقد رافقهما خلال الجولة، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، والدكتور محمد السيد، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا.

ويبلغ عدد إجمالى المدارس بمحافظة قنا 2175 مدرسة، وإجمالى عدد الطلاب 875 ألف طالب وطالبة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الزيارات الميدانية المتواصلة تستهدف تقييم تحقيق الآليات والإجراءات المعلنة على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيواصل زياراته للمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة العملية التعليمية وضمان تقديم جودة تعليمية متميزة للطلاب، مثنيًا على جهود المحافظة فى انتظام العملية التعليمية.

ومن جهته، أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب بالمحافظة، مثنيا على جهود الوزير محمد عبد اللطيف فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع من أجل الارتقاء بالتعليم.

واستهل الوزير والمحافظ زيارتهما بمدرسة "تحيا مصر (١) الرسمية المتميزة" التابعة لإدارة قنا التعليمية والتى تضم 1200 طالب وطالبة، وحرص الوزير على تفقد الفصول قبل دخول الطلاب لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، وعدد الكثافات بها.

كما حضر وزير التربية والتعليم ومحافظ قنا طابور الصباح بالمدرسة، وتحية العلم، واستمعا للإذاعة المدرسية، حيث أشادا بالأداء الجيد لطالبة ألقت شعرا خلال طابور الصباح.

وتوجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "سيدى عمر الإبتدائية للتعليم الاساسى" التابعة لإدارة قنا التعليمية، والتى تضم (١١٢٠) طالب وطالبة، وتفقدا عددًا من فصول المدرسة، والمكتبة، والمعامل، كما قاما بزيارة مدرسة "محمود بكري" بإدارة قنا التعليمية، والتى تضم عدد (٦٤٦) طالب وطالبة، حيث كان فى استقباله، النائب مصطفى بكرى، وعدد من نواب البرلمان.

ثم قام الوزير والمحافظ، بزيارة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات التابعة لإدارة قنا التعليمية والتى تضم عدد (١٣٠٠) طالبة، وتفقدا عددًا من الفصول ومتابعة شرح المعلمين على السبورات الذكية داخل المدرسة.

كما قاما بزيارة مدرسة مدينة العمال الابتدائية المشتركة والتى تضم عدد (١٧٢٣) طالب وطالبة، وتفقدا خلالها قاعات رياض الاطفال وفصول الصف الأول الابتدائى.

وأثناء تفقد الوزير أحد الفصول، أشاد بمعلم فصل على المعاش يعمل متطوعا، موجهًا له الشكر والتقدير لرغبته فى تعليم أبناء بلدته.

وقد قام الوزير ومحافظ قنا بزيارة مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، والتى تضم عدد (١٦٦٠) طالبة، وقاما بتفقد عدد من الفصول.

والتقى السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال زيارة مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات بموجهى عموم المواد الدراسية بمديرية قنا، وأكد على أن الواجب المنزلى للطلاب بالصفوف المختلفة سيكون موحدا على مستوى جميع المدارس، وكذلك التقييم الأسبوعى والملخصات، والتى يتم بثها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

ووجه الوزير بمتابعة موجهى عموم المواد الدراسية أداء الواجبات المنزلية وتصحيحها مع المعلمين.

كما نوه الوزير عن أنه سيتم عقد اجتماع مجمع لكل الموجهين العموم بعد دخول المدارس بأسبوعين لمناقشة كل الأمور التى تعمل على تطوير العملية التعليمية وعلاج أى تحديات.

وعقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة البراهمة الإعدادية بإدارة قفط التعليمية والتى تضم (٧١٨) طالبا وطالبة.

وفى ختام زيارتهما، قام الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة قفط الرسمية للغات التابعة لإدارة قفط التعليمية والتى تضم عدد (١٩٦٦) طالب وطالبة، وقاما بتفقد عدد من فصول المدرسة.



جولة وزير التعليم



وزير التعليم يتابع انتظام سير العام الدراسى الجديد



وزير التعليم يتفقد المداراس