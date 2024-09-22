شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للمرأة" يهنئ نور الشربينى لتتويجها ببطولة باريس العالمية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى إلى البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج والمصنفة الأولى عالمياً،لتتويجها ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش 2024 للسيدات، للمرة الثانية على التوالى.

ويعرب المجلس القومى للمرأة عن بالغ فخره بهذا النجاح والانجاز المشرف لبطلة مصر والعالم نور الشربينى، التى رفعت اسم مصر عاليًا فى العديد من المحافل الدولية، مؤكدا انها نموذج مشرف لمصر وللمراة المصرية ونموذج ملهم لفتيات مصر نفخر به جميعا، متمنيًا لها تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات فى جميع المحافل الرياضية المحلية والعالمية التى تشارك بها.

يذكر أن مصر نافست فى البطولة بمشاركة 12 لاعبة مصرية فى منافسات السيدات وهم: نور الشربينى، مريم متولى، روان العربى، سلمى هانى، زينة ميكيوى، هنا معتز، هانيا الحمامى، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر، وقد توجت نور الشربينى بلقب البطولة بعد فوزها على مواطنتها نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالميًا، بنتيجة 3-2.