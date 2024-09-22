شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة عين شمس تستقبل الطلاب الجدد لاستكمال التقديم والكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ كليات جامعة عين شمس خلال هذا الأسبوع استقبال الطلاب الجدد المقبولين بالكليات، وذلك لاستكمال إجراءات التقديم وسحب الملف وإجراء الكشف الطبى استعدادا لبدء الدراسة.

وحددت جامعة عين شمس الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد والتى تتضمن ما يلى فى أغلب الكليات :

- طباعة استمارة البيانات الأساسية وملء البيانات بمعرفة الطالب (مرفق) .

- طباعة الإقرار وملء بياناته والتوقيع عليه (مرفق) .

- طباعة النموذج الخاص بالكشف الطبي مع ملء خانة الاسم ورقم الموبايل والرقم القومي والعنوان فقط (مرفق) .

- أصل شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى 3 نسخ منها .

- أصل شهادة الميلاد (الكمبيوتر) بالإضافة إلى عدد 3 نسخ منها .

- 6 صور شخصية حديثة (4×6)، مدون عليها اسم الطالب.

- بطاقة الترشيح الصادرة للطالب بالقبول في كلية التجارة جامعة عين شمس بالإضافة إلى عدد 4 نسخ منها .

- نموذجي (2 جند، 6 جند ) للطلاب الذكور فقط.

- 3 نسخ لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- 3 نسخ لبطاقة القومي لولي أمر الطالب.