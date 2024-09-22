شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ينعى والدة وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، وفاة السيدة الفاضلة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وذكر بيان الطائفة "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولجميع أفراد العائلة الكريمة، في رحيل الفاضلة والدته، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا".

وفى سياق متصل ، تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولجميع أفراد العائلة الكريمة، في وفاة والدته. وذكرت الكنيسة فى بيانها "راجين أن يمنحهم الله القدير الصبر والرضا بقضائه"