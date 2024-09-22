شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الشهيد عمر خالد الابتدائية بحدائق القبة تستقبل التلاميذ بفقرات ترفيهية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء احتفالية مبهجة، استقبلت مدرسة الشهيد عمر خالد بإدارة حدائق القبة، تلاميذ رياض الأطفال، وذلك في ثاني أيام الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، بحضور الدكتورة همت أبو كيلة وكيلة مديرية التربية والتعليم مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور ناصر الجندى مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية، هدى محمد مديرة العلاقات العامة بالإدارة، سعيد سليمان مدير إدارة التعليم الإبتدائي، وسمر محمد حسن مديرة المدرسة.

وتضمن حفل الاستقبال فقرات ترفيهية، واستعراضية من العرائس، لرسم الفرحة والبهجة على وجوههم وجذبهم للمدرسة مع بداية الدراسة، كما شهدت المدرسة حضور مرتفع ومنظم للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس، كما التزم التلاميذ بارتداء الزى المدرسى فى إطار حرص المدارس على تحقيق الانضباط منذ الساعات الأولى من انطلاق الدراسة بالمدارس.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت أن الفصل الدراسي الأول يبدأ من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.



العرائس تستقبل التلاميذ بالعام الدراسى الجديد



احتفالية مبهجة لاستقبال الطلاب